Matthews leidt Sunweb in Clásica San Sebastián

Michael Matthews is de kopman van de ploeg waarmee Team Sunweb zaterdag uitkomt in de Spaanse WorldTour-koers Clásica San Sebastián. De Australiër krijgt in het Baskenland onder meer steun van drie coureurs die uit de Tour de France komen: Laurens ten Dam, de Duitser Simon Geschke en de Amerikaan Chad Haga. Het team bestaat verder uit Martijn Tusveld en de Australiërs Jai Hindley en Chris Hamilton.

,,Het is een wedstrijd over heuvelachtig terrein met aan het eind een technische afdaling naar San Sebastian. We gaan voor een goed resultaat met Michael en met Laurens, Simon en Chad hebben we jongens die met sterke benen uit de Tour komen en hem kunnen helpen op de lastigere stukken”, aldus ploegleider Luke Roberts. Matthews stapte na vier dagen Tour af wegens ziekte. Zondag keerde hij terug in competitie in de Prudential Ride in Londen, waar hij 64e werd.