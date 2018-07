UCI: geen mechanische doping in Tour

AIGLE – De internationale wielrenunie UCI heeft bij controles op zogenoemde mechanische doping in de Tour de France geen frauderende renners aangetroffen. Dagelijks werden bij de start van de etappe de fietsen gescand met magneetgolven om te ontdekken of er geheime motortjes waren aangebracht. Na elke rit werden vijf tot tien fietsen, inclusief die van de ritwinnaar en de geletruidrager, getest met mobiele röntgenapparatuur.

Tijdens de ritten vonden nog controles plaats met behulp van warmetecamera’s. Alle tests leverden een negatief resultaat op. Daarnaast heeft de UCI geëxperimenteerd met het aanbrengen van een ‘tracker’ op een aantal fietsen, die in de toekomst verborgen motortjes op elk moment in koers kan opsporen. ,,We werken aan nieuwe technologieën en danken de ploegen die hieraan hebben meegewerkt”, aldus UCI-voorzitter David Lappartient. ,,Het doel is de verdenking weg te halen en de geloofwaardigheid van onze sport in stand te houden.”