Volleybalsters winnen nipt van Rusland

De volleybalsters zijn bezig aan een goede serie oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK dat eind september in Japan begint. Na winstpartijen op Turkije en Italië versloeg Oranje donderdag ook Rusland in het Rabobank Super Series Tournament in Hoogeveen. De wedstrijd liep uit op een vijfsetter, waarin de ploeg van bondscoach Jamie Morrison uiteindelijk aan het langste eind trok.

Na een moeizame start in de eerste set (16-25) stelden de Nederlandse volleybalsters orde op zaken. De tweede set ging met 25-22 naar Oranje en ook in de derde set was Nederland duidelijk de sterkere, 25-18. De vierde set ging echter weer naar Rusland (21-25). De beslissende laatste set liep gelijk op tot 9-9, waarna Oranje een gaatje wist te slaan naar 13-10. De set, en daarmee de wedstrijd, ging uiteindelijk met 15-12 naar de ploeg van Morrison.