Bertens maakt indruk met vlotte zege

Kiki Bertens is uitstekend begonnen aan het WTA-toernooi van Cincinnati. In de eerste ronde liet ze de Amerikaanse Coco Vandeweghe met 6-2 6-0 volslagen kansloos. Al na 62 minuten had Bertens de nummer 24 van de wereld verslagen.

Bertens maakte indruk met haar service. Ze verloor op eigen opslag slechts vijf punten en noteerde acht aces. Ze stond geen enkel breakpoint toe.

In de tweede ronde speelt Bertens tegen Caroline Wozniacki. In januari verloor Bertens op de Australian Open van de Deense, maar in mei nam ze op het graveltoernooi van Madrid revanche.

Bertens is tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen in goeden doen. Vorige week haalde ze op het toernooi van Montreal al de laatste acht.