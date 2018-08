Sagan heeft zin in de Vuelta

Peter Sagan kijkt uit naar de Ronde van Spanje. Hoewel de Slowaakse wielrenner officieel nog moet worden geselecteerd door zijn ploeg Bora-hansgrohe, heeft hij al laten doorschemeren mee te doen aan de laatste grote ronde van het jaar. Op zijn sociale media plaatste Sagan dinsdag een filmpje waarin te zien is hoe hij door het routeboek bladert. ,,Ik vind het parcours van de Vuelta interessant, ik hou ervan. Denken jullie dat ik daar moet gaan racen?”, vraagt de Slowaak aan zijn fans.

De wereldkampioen van de afgelopen drie jaar deed in 2015 voor het laatst mee aan de Vuelta. De afgelopen jaren bereidde hij zich in de BinckBank Tour door Nederland en België en in de twee Canadese WorldTour-koersen voor op het WK.

Sagan stapte zondag af tijdens de wegwedstrijd op de EK in Glasgow. Het was zijn eerste koers sinds de Tour de France, die hij na een valpartij in de zeventiende etappe met pijn en moeite uitreed. Hij bracht voor de zesde keer de groene trui naar Parijs.

De 28-jarige Slowaak rijdt zondag de Cyclassics Hamburg en gaat zich dan opmaken voor de Vuelta, die op 25 augustus start in Málaga. Hij gebruikt de Spaanse etappekoers als voorbereiding op de WK eind september in Innsbruck. Op het zware parcours in Oostenrijk zal het voor Sagan lastig worden om voor de vierde keer op rij de regenboogtrui te veroveren.