Haase in drie sets verder in Cincinnati

Robin Haase heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati. De beste tennisser van Nederland, vorige week kwartfinalist in Toronto, versloeg de Serviër Filip Krajinovic met 4-6 6-2 6-3.

Na een rommelige openingsfase met servicebreaks in de eerste drie games stond Haase na een klein half uur met 5-2 achter. Hij deed nog wat terug, maar moest de set toch aan de nummer 31 van de wereld laten.

In de tweede set had de umpire een aantal dubieuze calls die in het voordeel waren van de Nederlander, die vanaf 2-2 met sterk spel vier games op rij won. In de beslissende set toonde Haase na de verloren openingsgame veerkracht en hij kwam met 4-1 voor. Op 5-3 serveerde de mondiale nummer 55 het duel koeltjes uit.

De Duitser Alexander Zverev, de nummer drie van de plaatsingslijst, is de volgende tegenstander van Haase.