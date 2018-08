Wawrinka ontvangt wildcard voor US Open

Stan Wawrinka heeft een wildcard ontvangen voor de US Open. Ook tennissters Svetlana Koeznetsova en Victoria Azarenka mogen met een wildcard deelnemen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De 33-jarige Wawrinka won het toernooi in New York in 2016. De nummer 151 van de wereld liet het toernooi vorig jaar schieten met een knieblessure. Hij beëindigde toen zijn seizoen al in augustus.

Ook oud-winnares Koeznetsova mag meedoen. De 33-jarige Russin won het toernooi in 2004. Tweevoudig finaliste (2012, 2013) Azarenka staat ook op de lijst van wildcards.

De US Open begint op maandag 27 augustus.