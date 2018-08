Volleyballer Andringa mist WK

Robbert Andringa ontbreekt volgende maand bij het wereldkampioenschap volleybal. De Oranje-international heeft bij een training met het nationale team op Papendal zijn middenvoetsbeentje gebroken. Andringa moet zes weken lang in het gips en is daardoor niet op tijd hersteld voor de mondiale titelstrijd, die van 10 tot en met 30 september plaatsvindt in Bulgarije en Italië.

Het wegvallen van passer/loper Andringa is de tweede tegenvaller voor bondscoach Gido Vermeulen. Vorige week viel Fabian Plak al weg uit de selectie. De middenaanvaller moet geopereerd worden aan een stressfractuur in zijn scheenbeen en is enkele maanden uitgeschakeld.