Duidelijkheid over toekomst Daviscup

Na vele discussies over de opzet en de toekomst van de Daviscup, komt er donderdag duidelijkheid. Bij de algemene vergadering van de internationale tennisfederatie ITF in Orlando mogen de 144 aangesloten landen hun stem uitbrengen over de hervormingsplannen.

De ITF wil de traditionele landencompetitie bij de mannen omvormen tot een toernooi van één week waarin achttien teams strijden om de World Cup of Tennis. De nieuwe opzet van de 118 jaar oude Daviscup zou per november 2019 moeten ingaan. In de huidige opzet zijn de wedstrijden verdeeld over een heel jaar en wordt er toegewerkt naar een finale tussen de twee beste landenteams.

Om de hervorming door te voeren is twee derde meerderheid van de stemmen nodig. Australië en Duitsland hebben al aangekondigd tegen de plannen te stemmen. De Verenigde Staten, Frankrijk, Zwitserland en veel landen uit Zuid-Amerika zijn wel voor.