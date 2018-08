Froome van start in Groot-Brittannië

Chris Froome doet voor het eerst sinds 2009 weer mee aan de Ronde van Groot-Brittannië. De viervoudig winnaar van de Tour de France laat dit jaar de Vuelta schieten en kan daardoor begin september weer eens voor eigen publiek rijden.

Ook ploeggenoot Geraint Thomas, die de Tour deze zomer op zijn naam schreef, heeft zijn deelname toegezegd. ,,Zodra de Tour klaar was, wist ik dat ik de Ronde van Groot-Brittannië wilde rijden. Het begint in Wales, dat is speciaal voor me”, aldus Thomas.

Naast Froome en Thomas vaardigt Team Sky ook Wout Poels zeker af naar de Ronde van Groot-Brittannië, die van 2 tot en met 9 september wordt verreden. De andere namen maakt Sky later bekend.