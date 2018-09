Tennisster Schiavone stopt na 22 jaar

Francesca Schiavone houdt het na 22 jaar proftennis voor gezien. De 38-jarige Italiaanse heeft dat op een persconferentie bij de US Open in New York laten weten. Schiavone heeft één grandslamtitel achter haar naam: in 2010 was ze de beste op Roland Garros. Ook won ze met haar land driemaal de Fed Cup, in 2006, 2009 en 2010.

Schiavone, in 2011 nog de nummer vier van de wereld, staat momenteel 454e op de WTA-ranking. Ze won haar eerste WTA-toernooi in 2007 in het Oostenrijkse Bad Gastein. Er zouden er nog zes volgen: Moskou (2009), Barcelona (2010), Straatsburg (2012), Marrakesh (2013), Rio de Janeiro (2016) en Bogotá (2017). Het hoogtepunt in haar loopbaan was de finale in Parijs waar ze de Australische Samantha Stosur versloeg. Zo werd ze de eerste Italiaanse tennisster die een grandslamtoernooi won. Een jaar later haalde Schiavone nogmaals de finale op Roland Garros, maar de Chinese Li Na was toen te sterk. Op 16 juli van dit jaar speelde ze haar laatste partij. In Gstaad verloor ze, uitgerekend van Stosur.