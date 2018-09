Kruijswijk klimt terug naar podium in Vuelta

Steven Kruijswijk is met een derde plaats in de negentiende etappe van de Ronde van Spanje geklommen naar de derde plaats in het algemeen klassement. De ritzege ging naar de Fransman Thibaut Pinot, voor rodetruidrager Simon Yates. De Brit van Mitchelton-Scott verstevigde daarmee zijn leidende positie.

Kruijswijk kwam op 13 seconden van Pinot binnen en won 59 seconden op Alejandro Valverde. De Spanjaard van Movistar blijft nog net tweede, met 20 seconden voorsprong op de kopman van LottoNL-Jumbo. Kruijswijk passeerde de Spanjaard Enric Mas en de Colombiaan Miguel Ángel Lopez weer, die hem na de zeventiende etappe voorbij waren gegaan.

Kruijswijk reageerde op 13 kilometer van de streep op een demarrage van de Colombiaan Nairo Quintana. Hij kreeg vervolgens gezelschap van Pinot en even later van Yates, die zijn directe concurrenten Valverde en Mas overtuigend achterliet.

De Nederlander moest Pinot en Yates in de slotkilometer laten gaan, maar pakte voldoende tijd om Mas en Ángel Lopez weer te passeren in het klassement. Kruijswijk heeft 1.58 achterstand op Yates, maar heeft 17 seconden voorsprong op Mas en 31 seconden op Ángel Lopez.