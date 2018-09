Verstappen derde in tweede training Singapore

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Singapore de derde tijd neergezet. De Red Bull-coureur moest op het stratencircuit van Marina Bay de Fin Kimi Räikkönen in de Ferrari en de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton in zijn Mercedes voor laten gaan.

Räikkönen zette met 1.38,699 de beste tijd neer. Hij was elf duizendsten van een seconde sneller dan Hamilton. Verstappen volgde op 0,522 en was daarmee net iets sneller dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.

De Duitser Sebastian Vettel kwam niet verder dan de negende tijd. De Ferrari-coureur was bijna twee seconden langzamer dan zijn Finse teamgenoot. Vettel raakte de muur en dook meteen weer de pits in. Hij kwam niet meer in actie in de tweede trainingssessie.

Verstappen toonde zich niet helemaal tevreden na afloop. ,,We kunnen nog verbeteren”, liet hij weten op Verstappen.nl. ,,Het was geen perfecte dag voor mij, maar we zullen zien wat er morgen gebeurt. We hebben niet de snelheid om voor de poleposition te vechten, maar proberen de auto nog wat te optimaliseren.”

De Nederlander was samen met Ricciardo de snelste in de eerste training. Räikkönen en Hamilton waren in de tweede training echter bijna een seconde sneller dan de 1.39,711 van Ricciardo in de eerste training.