WADA krijgt advies RUSADA weer toe te laten

Het internationale antidopingbureau WADA heeft van een onafhankelijke commissie het advies gekregen om de schorsing van het Russische anti-dopingbureau RUSADA bij de aanstaande vergadering op 20 september op te heffen.

RUSADA is sinds 2015 geschorst na een rapport over grootscheeps dopinggebruik in de Russische atletiek. RUSADA moest aan verschillende criteria voldoen voordat de straf werd opgeheven. WADA laat weten dat de commissie een brief van het Russische ministerie van Sport heeft beoordeeld en dat de Russen de aangewezen bezwaren voldoende hebben erkend. Daarmee hebben ze aan ,,een van de twee belangrijke criteria voldaan”.

,,Voor het tweede genoemde criterium is de commissie akkoord dat RUSADA in het laboratorium in Moskou toegang verleend aan WADA via een onafhankelijke expert. Daarmee is voldoende tegemoetgekomen aan de eisen voor het herinstalleren van het anti-dopingbureau, als de vergadering voor dat toezicht een duidelijk plan opstelt”, heeft WADA laten weten.