Atletencommisie IOC steunt einde ban Rusada

Veel sporters hebben zich tegen de opheffing van de uitsluiting van het Russische antidopingbureau Rusada getoond, maar de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité IOC stelt zich op achter het besluit van het mondiale antidopingbureau WADA. Dat zegt voormalig topzwemster Kirsty Coventry, voorzitter van de atletencommissie. Ze ziet het als een positief besluit dat ,,voor een grotere transparantie zal zorgen doordat er meer getest gaat worden en toegang zal worden verleend tot hun laboratoria en data. ”

Coventry, tweevoudig winnares van olympisch goud en tegenwoordig sportminister in haar vaderland Zimbabwe, vindt dat ze met de atletencommissie alle ‘schone’ atleten moet beschermen. ,,En die zijn er ook in Rusland. Een algemene straf is niet eerlijk voor hen die zonder doping sporten. Al is er maar één schone Russische atleet, dan nog heeft die het recht beschermd te worden. Het is niet juist er vanuit te gaan dat alle Russische sporters bedriegers zijn”, aldus Coventry.

Het WADA kreeg veel kritiek nadat het donderdag had beslist de schorsing van het Rusada na bijna drie jaar onder strikte voorwaarden op te heffen.