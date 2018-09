LottoNL-Jumbo met 5 Nederlanders in tijdrit

Wielerploeg LottoNL-Jumbo staat zondag met vijf Nederlanders aan de start bij de ploegentijdrit, het eerste onderdeel bij de WK wielrennen in Innsbruck. Jos van Emden, Timo Roosen, Koen Bouwman, Tom Leezer en Danny van Poppel hebben gezelschap van de Amerikaan Neilson Powless.

De Nederlandse ploeg verraste onlangs met winst in de ploegentijdrit van de Ronde van Groot-Brittanniƫ. Van het zestal dat in Tirol van start gaat waren alleen Van Emden, Bouwman en Powless er toen bij. Met name Primoz Roglic zal worden gemist. De Sloveen concentreert zich volledig op de wegwedstrijd, die over een week plaatsvindt.