Bokser Joshua behoudt wereldtitels op Wembley

Bokser Anthony Joshua heeft zijn wereldtitels in het zwaargewicht met succes verdedigd. Op een volgepakt Wembley was de 28-jarige profbokser Alexander Povetkin zaterdag de baas. Joshua maakte het verschil tegen de elf jaar oudere Rus in de zevende ronde. Daarin ging Povetkin na een paar rake klappen van Joshua knock-out.

Met de winst blijft Joshua wereldkampioen in de koningsklasse van het profboksen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO. Hij won tot nu toe al zijn 22 profduels, waarvan 21 op knock-out.

Povetkin behaalde in 2004 goud bij de Olympische Spelen in het superzwaargewicht, Joshua werd in 2012 olympisch kampioen bij de Spelen van Londen.