Britt Eerland is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken bij de Europese kampioenschappen tafeltennis in het Spaanse Alicante. De Oostenrijkse Sofia Polcanova was in de derde ronde in vijf games te sterk voor de Nederlandse speelster: 11-9 11-5 11-13 11-2 11-8.

Li Jie komt ook nog uit in de achtste finales. Zij speelt tegen de Duitse Sabine Winter.