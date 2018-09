Brons voor Verkerk bij WK judo

Marhinde Verkerk heeft bij de wereldkampioenschappen judo in Bakoe brons veroverd in de klasse tot 78 kilogram. Ze versloeg de Britse Katiejemima Yeatsbrown in de golden score op ippon.

Verkerk verloor in de halve finales van de Japanse Shori Hamada, die hiermee een Nederlandse finale voorkwam. Guusje Steenhuis plaatste zich namelijk wel voor de eindstrijd.

Verkerk behaalde in 2009 de wereldtitel in deze klasse. Dit jaar miste ze de EK vanwege een schouderblessure.

Het is de tweede medaille voor Nederland bij dit WK. Juul Franssen won ook brons in de klasse tot 63 kilogram.