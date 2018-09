Volleybalster Sloetjes mikt bij WK op top drie

Weggaan van huis vindt ze steeds moeilijker. Maar Lonneke Sloetjes was blij dat ze in het vliegtuig stapte naar Japan waar de Nederlandse volleybalsters zaterdag aan het WK beginnen. Na een pittige voorbereiding is het in Yokohama nu vooral nog acclimatiseren. ,,Ik voel me nooit goed voor een toernooi, mentaal vooral. Het is de spanning vooraf, van mij mag het beginnen”, vertelde Sloetjes, een van de beste aanvalsters ter wereld, kort voor afreizen op Papendal. Twee zilveren EK-medailles heeft ze al op zak. ,,Maar ik denk dat ik ze zou inruilen voor een WK-medaille.”

Ze verdient haar geld in Turkije, bij Vakifbank, waarmee Sloetjes (officieel Slöetjes, maar de puntjes hoeven van haar niet) het seizoen afsloot met de eindzege in de Champions League. Een paar dagen later sloot ze alweer aan bij het team van bondscoach Jamie Morrison, dat al in voorbereiding was op de Nations League. Het is een druk leven voor Sloetjes, die tijdens het seizoen aaneengesloten vrije dagen benut om naar vriend en familie te reizen. ,,Van huis weggaan wordt steeds moeilijker. Je bent altijd onderweg en nooit aanwezig bij een bruiloft, verjaardag of geboorte.” Trainen op Papendal met Oranje is dan nog wel te overzien. ,,Ik rijd elke dag naar huis, naar Lichtenvoorde. Een podcastje op en het volleybal afsluiten.”

In de Nations League bereike Oranje de Final Six, maar in China was zowel het gastland als Brazilië te sterk. ,,Daar hoeven we ons niet voor te schamen, maar je wilt zo graag eens van zo’n team winnen. Bovendien hadden we tegen Brazilië geen schijn van kans. Dat gaf een wat bittere nasmaak.” Zoals ook de Spelen van Rio nog steeds niet goed aanvoelen. ,,Natuurlijk hadden we vooraf getekend voor een vierde plaats, maar het blijft moeilijk. We willen zo graag die stap naar de top drie maken.”

Na de Spelen volgde het onverwachte vertrek van coach Giovanni Guidetti, de Italiaan die zich had voorgenomen met Oranje in Tokio 2020 alsnog te oogsten. Het zorgde voor irritatie bij veel speelsters die zich in de steek gelaten voelden. Voor Sloetjes was de situatie nog gecompliceerder want Guidetti is haar clubcoach. ,,Ik ben nog steeds teleurgesteld, maar sta er misschien net iets anders in.” Ze noemt Guidetti de coach die haar vormde, maar het was niet altijd makkelijk onder hem bij Oranje. Haar vriend constateerde een verandering nadat Morrison was aangetreden. ,,Wat gek, zei hij. Je komt nooit meer huilend thuis. Ook nu ben ik elke avond kapot, maar Giovanni legt zo veel meer druk op je. Hij kan je soms helemaal afmaken.”