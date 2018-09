‘Sagan langer bij Bora-hansgrohe’

Peter Sagan fietst ook in 2020 en 2021 voor de Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe. Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde website cyclingnews.com. Het nieuws over de contractverlenging voor de regerend wereldkampioen zou pas vrijdag officieel bekend worden als Sagan en de Slowaakse equipe de pers ontvangen tijdens de WK wielrennen in Innsbruck.

Sagan heeft nog een contract tot het einde van volgend jaar en gaat nu voor twee jaar bijtekenen. Met een jaarloon dat zou liggen tussen de 4 en 6 miljoen euro, zou hij de best verdienende prof in het wielerpeloton zijn. ,,De ploeg en onze sponsors willen Peter behouden want zijn uitstraling overstijgt de wereld van het wielrennen”, zei teammanager Ralph Denk eerder al. Sagan doet zondag mee in de wegrace, maar gezien de zwaarte van het parcours behoort hij ditmaal niet tot de topfavorieten.