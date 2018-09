Finale van Daviscup nieuwe stijl in Madrid

De Spaanse hoofdstad Madrid huisvest de komende twee jaar de finale van de Daviscup. Het tennistoernooi voor landenteams krijgt een nieuwe opzet, met achttien landen die in één week om de titel strijden. De internationale tennisfederatie ITF heeft Madrid voor 2019 en 2020 aangewezen als locatie voor het evenement.

Volgend jaar wordt om de Daviscup gestreden in La Caja Mágica, het stadion in Madrid dat over drie banen beschikt. Hier wordt ook al jarenlang het gecombineerde ATP- en WTA-toernooi gespeeld. Voor 2020 is naast La Caja Mágica ook het multifunctionele WiZink Center in beeld.

De vier landen die dit jaar de halve finales van de Daviscup hebben bereikt (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de Verenigde Staten), zijn direct geplaatst voor de finale in Madrid. Argentinië en Groot-Brittannië kregen een wildcard. De Nederlandse tennissers strijden begin februari met Tsjechië om een ticket voor Madrid.