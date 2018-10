Hamilton vraagt om respect voor rivaal Vettel

Lewis Hamilton heeft te doen met zijn rivaal Sebastian Vettel. De regerend wereldkampioen van Mercedes, die afstevent op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, heeft het opzichtig opgenomen voor de Duitser van Ferrari, die veel kritiek krijgt te verduren voor zijn foute acties. ,,Ik vind dat de media een beetje meer respect moeten tonen voor Sebastian. Het is nauwelijks voor te stellen hoe moeilijk presteren op ons niveau is”, schrijft de Brit op zijn Instagram-account.

Vettel vergooide afgelopen weekeinde in de Grote Prijs van Japan zijn kansen op een vijfde wereldtitel. Hij ging opzichtig in de fout in de kwalificaties én de race. Met name Britse media zagen in een aanrijding met Max Verstappen een grove blunder van de Duitser, die zijn achterstand in het WK zag oplopen tot 67 punten.

Hamilton, die dit jaar al vaker met veel respect sprak over zijn grootste rivaal, benadrukt dat Formule 1-coureurs ook maar mensen zijn die fouten kunnen maken. ,,Maar het gaat er ook om hoe we met die fouten omgaan.”