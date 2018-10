‘Titel Vettel met Ferrari kwestie van tijd’

Teambaas Maurizio Arrivabene van Ferrari is er vast van overtuigd dat de Duitse coureur Sebastian Vettel ooit voor zijn renstal de wereldtitel in de Formule 1 wint. ,,Ik ben er zeker van dat hij met Ferrari vroeger of later wereldkampioen zal worden”, liet de 61-jarige Italiaan weten.

Viervoudig wereldkampioen Vettel rijdt sinds 2015 voor het befaamde Italiaanse automerk. Zijn contract loopt door tot einde 2020. Hij staat momenteel 67 punten achter in het WK-klassement op Lewis Hamilton. De Britse coureur kon komend weekeinde in Austin in zijn Mercedes vroegtijdig zijn vijfde wereldtitel veroveren.

,,De wereldtitel is dit seizoen een onmogelijke missie geworden, maar het is nog niet voorbij”, betoogde Arrivabene. ,,Wij verschijnen in Texas niet als verliezers aan de start, dat lijkt me duidelijk.”

Volgens Arrivabene lijkt Vettel op zijn landgenoot Michael Schumacher, die vijf van zijn zeven wereldtitels met Ferrari vierde. ,,Sebastian is ook Duits, maar innerlijk zeer Italiaans. Hij is van kleins af aan met Maranello verbonden geweest”, doelde hij op de thuishaven van Ferrari.