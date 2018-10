Epke Zonderland is voor het eerst vader geworden. Zijn vrouw Linda beviel zaterdag van hun zoon, Bert Eize. Dat meldt de Nederlandse turner maandag op Twitter.

Zonderland, olympisch kampioen in 2012, is sinds 2016 met Linda getrouwd. Zaterdag meldde hij zich vanwege de aanstaande geboorte van Bert Eize op het laatste moment af voor de turninterland tussen Nederland en Zwitserland in Hoofddorp.