Haase snel onderuit in Antwerpen

Robin Haase is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Antwerpen. De Haagse tennisser verloor in twee sets van Ilja Ivasjka. De Wit-Rus, nummer 97 van de wereld, was de beste in twee tiebreaks, 7-6 (5) 7-6 (8).

Voor Haase was het de derde keer op rij dat hij in de eerste ronde onderuit ging. Dat gebeurde ook in Shanghai en Tokio.

Tallon Griekspoor zou ook zijn opwachting maken in Antwerpen, maar hij werd in de nacht van maandag op dinsdag ziek. Hij heeft wel geprobeerd op te warmen, maar heeft daarna besloten niet te gaan spelen.

Griekspoor had zich voor het eerst gekwalificeerd voor een ATP-toernooi in het buitenland. Hij kreeg eerder wel wildcards voor toernooien in Nederland.