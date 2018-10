Bertens grijpt naast ticket voor WTA Finals

Kiki Bertens heeft naast het achtste en laatste ticket voor de WTA Finals gegrepen. De Wateringse werd de tweede ronde van het tennistoernooi van Moskou uitgeschakeld en kan haar concurrente voor het ticket, de Tsjechische Karolina Pliskova, niet meer inhalen.

Bertens ging in Moskou in drie sets onderuit tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj: 6-3 4-6 6-3. De als vierde geplaatste Nederlandse knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd en hield zelfs het hoofd koel toen Sasnovitsj terugkwam tot 4-4. In de derde set zag de Wit-Russin uitlopen naar 3-0. Hoewel Bertens die achterstand nog goedmaakte, ging de set en de partij toch verloren.

Door de nederlaag van Pliskova eerder op de dag in Moskou tegen Vera Zvonareva, was de Oekraïense Elina Svitolina verzekerd van het zevende ticket voor de WTA Finals. Omdat Bertens verloor, is Pliskova alsnog zeker van deelname aan het eindejaarstoernooi in Singapore.

De 26-jarige Nederlandse eindigt in de ‘Road to Singapore’ definitief als negende en mist het toernooi waar de beste acht speelsters van het jaar elkaar treffen. Ze zal als reserve afreizen naar Singapore.

Bertens moet hopen op een afmelding. De deelname in Singapore van de nummer één van de wereld, Simona Halep, is nog onzeker. De Roemeense kampt al enkele weken met een rugblessure en meldde zich op het laatste moment af voor het toernooi in Moskou. Mocht Halep zich terugtrekken voor de WTA Finals, dan kan Bertens alsnog deelnemen.