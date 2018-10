Hamilton in zetel voor vijfde wereldtitel

Alle seinen staan voor Lewis Hamilton op groen om zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Het Circuit of the Americas in Texas ligt de coureur van Mercedes zeer goed, want hij won de afgelopen vier edities. Bovenal verkeert de 33-jarige Brit in de vorm van zijn leven; hij won zes van de laatste zeven races.

Het verschil met naaste belager Sebastian Vettel van Ferrari is 67 punten met nog vier races te gaan in het kampioenschap. Als Hamilton zondag in Amerika 8 punten meer scoort dan Vettel, dan is wereldtitel nummer vijf een feit voor de Brit. Hij komt dan op de eeuwige ranglijst naast de Argentijn Juan Manuel Fangio, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw eveneens vijf keer wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport werd. Alleen de Duitser Michael Schumacher heeft meer titels, zeven in totaal.

Een van de scenario’s is dat Hamilton zondag de race in Austin wint en Vettel niet op de tweede plaats eindigt. Volgens teambaas Toto Wolff van Mercedes is dat denkbaar. ,,Met zes overwinningen in de laatste zeven races heeft Lewis wel laten zien dat hij een klasse apart is. Hij is dit jaar een nog completere coureur geworden. Niet alleen dominant in de auto, maar ook een leider die het hele team uitdaagt het beste uit de auto te halen”, aldus Wolff.

De Oostenrijker houdt uiteraard een slag om de arm. ,,Het kampioenschap is nog niet beslist. We benaderen de race in Austin als alle andere en dat betekent dat we ons volledig concentreren op een zo goed mogelijke prestatie op het circuit.”

Vettel kon dit jaar lang mee in de titelstrijd, maar de Duitse viervoudig wereldkampioen is de laatste vier races duidelijk afgetroefd door Hamilton en er niet in geslaagd te winnen of zelfs tweede te worden. Hij staat daardoor op een praktisch onoverbrugbare achterstand in punten.