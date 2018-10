Márquez wil Honda blij maken in Japan

Wegracer Marc Márquez kan zondag in Japan voortijdig de wereldtitel in de MotoGP grijpen. De Spanjaard staat vier races voor het einde zo ver voor op de concurrentie, dat hij het in de race op het circuit van Motegi al kan afmaken. Eindigen vóór de Italiaan Andrea Dovizioso volstaat.

Márquez zou zijn werkgever Honda extra blij maken, want wat is er mooier dan de titel veroveren in de thuisrace van de Japanse motorfabrikant. ,,Ik snap dat het voor Honda heel belangrijk is dat ik op Motegi win, maar ik kan helaas niets garanderen. Dovizioso is heel goed, heel snel en heel moeilijk te verslaan”, aldus de coureur, die al voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen in de MotoGP kan worden.

Als het Márquez lukt, dan komt hij op gelijke hoogte met de Australiër Mick Doohan, die ook vijf keer de titel veroverde in de koningsklasse van de motorsport (1994-1998), destijds nog de 500cc. Er zijn twee coureurs, allebei Italiaan, met meer titels: Giacomo Agostini won er acht (1966-1972 en 1975) en de nog altijd actieve Valentino Rossi staat op zeven (2001-2005 en 2008-2009).