Piqué benadrukt teamgeest Daviscup

De Daviscup is niet het podium voor individuele tennissers, het gaat om de teamprestatie. Met die woorden pareerde Gerard Piqué de kritiek op het nieuwe format van de oeroude landencompetitie. Mondiale toptennissers als Roger Federer, Novak Djokovic en Alexander Zverev hebben te kennen gegeven dat zijn volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet meedoen in de finaleweek, van 18 tot en met 24 november in Madrid.

,,De Daviscup heeft 118 jaar overleefd omdat het een teamwedstrijd is en individuele spelers niet zo belangrijk zijn”, zei Piqué bij een presentatie in de Spaanse hoofdstad. De verdediger van FC Barcelona financiert met zijn investeringsbedrijf Kosmos de Daviscup nieuwe stijl. Het zou gaan om 3 miljard dollar in de komende 25 jaar. Achttien landen strijden in één week tijd om de trofee én om prijzengeld dat vergelijkbaar is met dat van een grand slam.