Moscon wint en neemt leiding over van Jakobsen

De Italiaanse wielrenner Gianni Moscon heeft de vierde etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen. Na 155,2 kilometer fietsen werd de Oostenrijker Felix Grossschartner tweede en de Rus Sergej Tsjernetski derde. De Nederlander Fabio Jakobsen is de leiderstrui kwijt aan de Italiaanse coureur van Team Sky. De sprinter van Quick-Step, die donderdag de derde etappe won, leidt nog wel in het puntenklassement. De andere Nederlandse topsprinter, Dylan Groenewegen, won de openingsrit in China.

Martijn Tusveld van Team Sunweg is nu de beste Nederlander in het klassement van de Chinese etappekoers uit de WorldTour. Hij werd vrijdag zestiende en staat zeventiende overall, 38 seconden achter Moscon.

Vrijdag moest er geklommen worden in de laatste kilometers naar finishplaats Mashan. Een grote groep was nog over op weg naar boven toen Moscon een gat sloeg. Hij bleef vooruit en heeft nu 9 seconden voorsprong op Grossschartner (Bora-hansgrohe) en 14 tellen op Tsjernetski (Astana).