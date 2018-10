Volleybalsters strijden tegen China om brons

China is zaterdag vanaf 10.20 uur de tegenstander van de Nederlandse volleybalsters in de strijd om een bronzen medaille op het WK in Japan. De olympisch kampioen verloor in een spannende halve eindstrijd van Italië: 2-3 (18-25 25-21 16-25 31-29 15-17).

Paola Ogechi Egonu was de grote plaaggeest voor China. De sterspeelster maakte maar liefst 39 punten voor Italië.

Oranje speelde dinsdag ook al tegen China op het WK. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison ging toen met 3-1 onderuit. Dat had geen grote consequenties want zowel Nederland als China bereikte de halve eindstrijd.

De Nederlandse volleybalsters misten vrijdag de finale van de mondiale eindstrijd. Ze verloren in de halve finale van Servië (1-3). Oranje won nog nooit een medaille op een WK.