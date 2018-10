Den Hertog en Schouten winnen 1e marathon

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft de traditionele openingswedstrijd van het seizoen op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de eerste wedstrijd om de KPN Cup Arjan Stroetinga in de eindsprint. De Nieuw-Zeelander Peter Michael eindigde als derde. Den Hertog is titelverdediger in dit circuit dat veertien marathons omvat.

Bij de vrouwen zegevierde Irene Schouten met een machtige eindsprint. Iris van der Stelt, die vorig seizoen de KPN Marathon Cup won, eindigde als tweede. Bianca Bakker kwam als derde over de finish. In de slotfase van de wedstrijd over tachtig ronden moest de race even worden stilgelegd na een massale valpartij.