CPA wil gedragscode voor dopingcontroleurs

De internationale vakbond voor wielrenners CPA heeft verontwaardigd gereageerd op een dopingtest die de Belgische coureur Pieter Serry moest ondergaan. Controleurs plukten de renner van Quick-Step dinsdagavond uit een zaal in Oostende waar op dat moment een wielergala aan de gang was. De CPA vindt dat veel te ver gaan en heeft inmiddels beklag gedaan bij de internationale wielerunie (UCI) en de antidopingstichting in het wielrennen (CADF). De vakbond dringt aan op een gedragscode voor controleurs.

,,Er zijn gevallen bekend waarbij renners gecontroleerd werden op hun huwelijksdag, tijdens een begrafenis of op de eerste schooldag van hun kind. Nu is er het geval Pieter Serry”, betoogt CPA-voorzitter Gianni Bugno. ,,We kunnen niet langer deze manier van werken aanzien, die geen rekening houdt met de privacy van de renners. Zij staan 2 procent van hun prijzengeld af om deze controles mogelijk te maken. De renners respecteren de maatregelen in de strijd tegen doping, maar ze vragen wel dat hun privĂ©leven wordt gerespecteerd.”