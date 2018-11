Waterpoloërs zonder Lindhout en Lucas

Bondscoach Robin van Galen van de Nederlandse waterpoloploeg laat voor de uitwedstrijd tegen Griekenland dinsdag in de FINA World League de routiniers Robin Lindhout en Thomas Lucas thuis. Ook Sam van den Burg reist niet mee naar Athene. Hij is nog niet hersteld van een kaakbreuk.

Van Galen wil in Griekenland een paar andere spelers een kans geven. ,,De World League staat voor ons in het teken van het EK 2020 en het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio 2020”, liet hij weten. ,,Dáár moeten we pieken. We hebben ervoor gekozen dit seizoen niet met een min of meer vaste ploeg te spelen, maar juist wat vaker te rouleren. Zo krijgen meer spelers de kans zich op het hoogste niveau te laten zien en kunnen wij andere samenstellingen en spelers op verschillende posities testen.”

Nederland en Griekenland wonnen hun eerste duel in de World League. Oranje was met 15-5 te sterk voor Oekraïne en Griekenland versloeg Spanje met 7-5.

Nederland speelde afgelopen zomer op het EK nog tegen Griekenland. Toen verloor Oranje in de poule met 7-12.