Zverev klopt Cilic opnieuw op ATP Finals

Alexander Zverev heeft voor de tweede keer een partij gewonnen op de ATP Finals (Londen), het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen. De Duitser versloeg de Kroaat Marin Cilic, uitgerekend de speler op wie hij vorig jaar bij zijn debuut zijn eerste zege boekte, met 7-6 (5) 7-6 (1).

Cilic begon voortvarend aan het eerste duel in de Guga Kuerten-groep. Hij liep uit naar 5-2 en mocht bij 5-3 voor de set serveren. Hij leverde echter zijn servicegame in met een dubbele fout. Ook in de tweede set was een break voorsprong niet aan de wisselvallig spelende Cilic besteed.

In dezelfde groep nemen maandagavond (21.00 uur Nederlandse tijd) Novak Djokovic en John Isner, die nooit eerder meedeed in Londen, het tegen elkaar op.