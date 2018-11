James passeert Chamberlain in topscorerslijst

Basketballer LeBron James is weer een plek opgeschoven in de topscorerslijst aller tijden van de Amerikaanse NBA. De absolute vedette van Los Angeles Lakers is de nieuwe nummer vijf met een totaal van 31.425 punten. Hij passeerde Wilt Chamberlain (31.419). James bereikte zijn nieuwe positie door 44 punten te maken in de met 126-117 gewonnen wedstrijd tegen Portland Trail Blazers.

Nog vier grootheden uit de NBA staan boven hem op de eeuwige schutterslijst, die wordt aangevoerd door Kareem Abdul-Jabbar met 38.387 punten. Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) en Michael Jordan (32.292) volgen.

James noteerde tegen de Blazers ook nog eens 10 rebounds en 9 assists. De Lakers boekten hun vierde zege op rij en staan inmiddels negende in de Western Conference.