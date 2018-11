De Amerikaanse tennissers Mike Bryan en Jack Sock zijn de winnaars van het dubbelspel in de ATP Finals. Het duo versloeg in de O2 Arena van Londen in de finale het Franse koppel Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut: 5-7 6-1 13-11.

Bryan en Sock zijn pas sinds juni dubbelpartners, maar wel meteen wereldtop. De zege in de ATP Finals volgde op overwinningen op Wimbledon en de US Open. Mike Bryan, 40 jaar oud inmiddels, boekte voordien tal van successen met zijn tweelingbroer Bob.