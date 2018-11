Invloedrijk bestuurder IOC weg om rechtszaak

Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah is maandag tijdelijk teruggetreden als lid van het Internationaal Olympisch Comité. De invloedrijke bestuurder uit Koeweit moest dat doen omdat in Zwitserland een rechtszaak tegen hem loopt. Om wat voor zaak het gaat, is niet bekendgemaakt.

Sheikh Ahmad leidt bij het IOC de afdeling ‘Olympische solidariteit’, die wereldwijd sportprojecten financiert. Hij is ook het hoofd van de vereniging van nationale olympische comité’s (ANOC) en voorzitter van de olympische raad van Azië (OCA).