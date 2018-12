Titels en startbewijzen op het spel in Thialf

De Nederlandse schaatstop begint vrijdag in Thialf aan het tweede en belangrijkste deel van het seizoen. Bij de NK afstanden in Heerenveen zijn, verspreid over drie dagen, titels en startbewijzen te verdienen voor de grote internationale toernooien in de eerste maanden van 2019. In principe is een podiumplaats voldoende voor een ticket voor de WK afstanden in februari in Inzell. De deelnemers aan de EK allround en de EK sprint (11-13 januari in Collalbo) worden geselecteerd op basis van een combi-klassement.

De NK afstanden starten vrijdagavond rond 18.20 uur met de 500 meter voor mannen. Titelverdediger is Dai Dai Ntab. Na de sprint verschijnen de vrouwen op het ijs voor de 1500 meter, met olympisch kampioene Ireen Wüst als grote favoriet. Titelhoudster Jorien ter Mors ontbreekt door een knie-operatie.

De eerste NK-dag wordt afgesloten met de 5000 meter voor mannen. De vraag is hoe het met de vorm en de fitheid is gesteld van olympisch en wereldkampioen Sven Kramer. De titelverdediger worstelt al het hele jaar met rugklachten.