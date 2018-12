Van Gerwen: gewoon doorknallen zo

Darter Michael van Gerwen blaakt van het zelfvertrouwen na zijn overtuigende winst op Adrian Lewis (4-1) in de achtste finales van het WK Darts. ,,De manier waarop ik deze wedstrijd won, maakt me heel blij en geeft me een heel goed gevoel. Er is niets mis met de vorm, gewoon doorknallen zo”, zei hij bij RTL.

Van Gerwen moest even warmdraaien tegen Lewis en gaf toe dat hij in de derde set wat slordig was. ,,Maar ik kwam daarna helemaal los en heb heel verzorgd gespeeld. Vooral in de vierde set kon je zien hoe sterk ik ben; ik knok me terug en sleep die wedstrijd naar me toe. Vooral het gooien van twee elf-darters op heel belangrijke momenten is lekker om te doen, daar droom je alleen maar van”, aldus de tweevoudig wereldkampioen, die nog niet aan de titel wilde denken. ,,Wedstrijd voor wedstrijd, dat werkt het beste voor mij. Ik moet geen fouten maken, want er zijn dit toernooi veel jongens al vroeg uitgeschakeld door fouten te maken.”

Van Gerwen stuit in de kwartfinale op de winnaar van het Engelse onderonsje tussen James Wade en Ryan Joyce, die elkaar vrijdag treffen.