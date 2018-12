Van Gerwen overtuigend naar kwartfinale

Met veel machtsvertoon heeft Michael van Gerwen zich bij de laatste acht darters op het WK geschaard. De als eerste geplaatste Brabander liet tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis uit Engeland vrij kansloos in de achtste finales: 4-1.

Lewis had nog geen set verloren in de aanloop naar zijn ontmoeting met de wereldkampioen van 2014 en 2017 uit Nederland. Hij liet zich in de aanloop naar de achtste finales ontvallen dat Van Gerwen tot dusver kwetsbaar oogde tijdens de mondiale eindronde in Londen. Dat had de winnaar van 2011 en 2013 beter niet kunnen zeggen. De 29-jarige Van Gerwen vond vooral in de eerste twee sets veel vaker de triple dan zijn tegenstander ‘Jackpot.’

‘Mighty Mike’ hield zo het initiatief en kreeg veel meer kansen om een leg uit te gooien. Van Gerwen leek op weg naar een snelle zege, totdat hij bij een voorsprong van 2-0 vijf pijlen miste voor winst van de derde set. Lewis profiteerde dankbaar (2-1), maar merkte in de vierde en vijfde set waarom de Nederlander de plaatsingslijst aanvoert.