Lakers te sterk voor Thunder

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben Oklahoma City Thunder in de Amerikaanse NBA na verlenging verslagen. Zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James was de ploeg met 138-128 te sterk.

Kyle Kuzma was de grote man bij de Lakers. Hij maakte 32 punten. Hij schoot zeven driepunters raak. Ook Ivica Zubac was op dreef met 26 punten, een persoonlijk record. Paul George was topscorer bij de Thunder 27 punten.

Het was voor de Thunder de vijfde nederlaag in zes wedstrijden. De Lakers, die het een fase lastig hadden zonder James, boekten de tweede zege op rij.

Denver Nuggets won met 135-105 van Chicago Bulls. Jamal Murray was vooral in het derde kwart op dreef voor de Nuggets. Hij maakte daarin 22 van zijn in totaal 25 punten. De Nuggets herstelden zich hiermee van de nederlaag tegen titelverdediger Golden State Warriors (142-111). De Warriors maakten in dit duel in het eerste kwart 51 punten, een record in de NBA.