Titelverdedigster Wozniacki uitgeschakeld

Titelverdedigster Caroline Wozniacki is vrijdag uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De Deense ging in drie sets onderuit tegen Maria Sjarapova. De Russin won de partij met 6-4 4-6 6-3.

Na de winst van Sjarapova in de eerste set, wist Wozniacki er nog wel een derde set uit te slepen. Maar daarin moest ze bij een stand van 3-3 haar servicegame inleveren. Ze kon de sterk spelende Sjarapova daarna niet meer terugbreken. Met een dubbele fout bezorgde Wozniacki haar opponente haar eerste wedstrijdpunt. De Deense werkte die nog wel weg, maar daarna maakte de Russin het af.

Sjarapova won in haar loopbaan de Australian Open één keer, in 2008.