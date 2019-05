Volleyballers moeizaam langs Kroatië

De Nederlandse volleyballers zijn de Golden European League begonnen met een moeizame zege op Kroatië. Het debuut van bondscoach Roberto Piazza werd in Apeldoorn opgeluisterd met een overwinning in vijf sets: 25-20 17-25 26-24 20-25 15-10.

Kroatië is de winnaar van de Silver European League, het niveau onder de Golden League. Het land staat 23e op de Europese ranglijst, Oranje is de nummer 9 van het continent. Ondanks dat verschil was het een spannend duel, waarin Oranje in de vierde set een voorsprong uit handen gaf.

Woensdag treedt Oranje aan tegen Spanje. Estland is de derde tegenstander in de groep. De winnaar van de poule, waarin alle landen elkaar twee keer treffen, plaatst zich voor de Final Four.

Piazza werkt sinds begin deze maand bij Oranje. De Italiaan volgde Gido Vermeulen op, die december vorig jaar vertrok. Piazza heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.