Jumbo-Visma houdt leiding in Hammer Series

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma gaat ook na de tweede dag van de Hammer Series in Stavanger aan kop in het klassement. Jumbo-Visma moest tijdens het tweede onderdeel, de sprintkoers, wel genoegen nemen met de zesde plaats. De ploeg had een dag eerder de klimkoers gewonnen.

Hoewel Jumbo-Visma met Dylan Groenewegen een van de sterkste sprinters van dit moment in de ploeg had zitten, kwam het niet verder dan plek zes. Zowel Groenewegen als Mike Teunissen moest lossen toen het peloton halverwege de koers in stukken brak. De winst in de sprintkoers ging naar Deceuninck – Quick-Step, voor Team Sunweb (tweede) en Mitchelton-Scott (derde). In het klassement na twee dagen leidt Jumbo-Visma met 1494 punten, gevolgd door Sunweb met 1357.

Zondag staat de afsluitende achtervolgingskoers op het programma. De renners van Jumbo-Visma vertrekken dan als eerste, 30 seconden later gevolgd door de Sunweb-ploeg. Mitchelton-Scott moet 58 tellen achterstand goedmaken. De ploeg die na drie rondes van 16,3 kilometer als eerste over de streep komt, wint de Hammer Series in Stavanger. Vorig jaar ging de zege in Noorwegen naar Mitchelton-Scott.