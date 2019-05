Tienkamper Sintnicolaas geeft op in Götzis

Eelco Sintnicolaas heeft de prestigieuze tienkamp van Götzis al na vier onderdelen moeten afbreken. De 32-jarige meerkamper uit Apeldoorn staakte de strijd tijdens het hoogspringen vanwege een pijnlijke hamstring. Sintnicolaas maakte in Oostenrijk zijn rentree op het internationale podium, nadat hij zich in oktober had laten opereren aan zijn rechterenkel.

De Europese indoorkampioen van 2013 moest vorig jaar de EK in Berlijn ook al staken tijdens het hoogspringen, toen vanwege enkelklachten. Sintnicolaas hoopte stiekem zich in Götzis al direct te plaatsen voor de WK van later dit jaar in Doha. Op de plek waar hij twee jaar geleden zijn Nederlands record aanscherpte tot 8539 punten moest hij echter weer een teleurstelling incasseren.

Pieter Braun, al zeker van kwalificatie voor de WK, staat na vijf onderdelen op de negende plaats met 4210 punten. Bij de vrouwen neemt Nadine Broersen na vier van de zeven onderdelen de zesde plek in, met 3723 punten.