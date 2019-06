Van Schip en Havik pakken zilver op madison

Baanwielrenners Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik hebben op de Europese Spelen in Minsk genoegen moeten nemen met zilver op het onderdeel madison. Het Nederlandse duo moest op de koppelkoers alleen Robin Froidevaux en Tristan Marguet voor zich dulden.

De Zwitsers kwamen na twintig sprints tot 43 punten, vooral ook door de winst van twee ronden. Van Schip en Havik kwamen door de winst van de laatste sprint met 41 punten nog dichtbij, maar ze konden Froidevaux en Marguet niet meer inhalen. Het brons ging naar de Oostenrijkers Andreas graf en Andres Müller. Die kwamen tot 37 punten en hielden de Belgen Fabio Van Den Bossche en Moreno De Pauw van het brons.

Voor Van Schip was het de tweede zilveren plak op de Europese Spelen. Eerder was de 24-jarige wielrenner al als tweede geëindigd op de puntenkoers. Hij komt zondag nog in actie op het omnium.