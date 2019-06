Zelfs de hitte kan hockeysters niet stoppen

Zelfs in de brandende hitte van het Wagener Stadion hadden de Nederlandse hockeysters de fitheid om tot de laatste seconde in de eindstrijd van de Grand Final van de Pro League tot de tot het uiterste te gaan. Op de zege op Australië, hoewel pas tot stand gekomen via shoot-outs, kon zelfs de tegenstander niet afdingen.

“Het was zwaar, maar daar denken we niet aan”, zei Eva de Goede, de aanvoerder. “Dat we dit kunnen heeft meerdere oorzaken: kwaliteiten, hard trainen en ‘mind-setting’. We staan er gewoon niet bij stil dat het warm is. Ook bij een voorsprong van 2-1 in de slotfase zijn we blijven jagen op de derde treffer. Voor ons gevoel was de 3-1 mogelijk. Dat het ook nog 2-2 zou kunnen worden hadden we niet gedacht.”

Sinds januari speelde Oranje achttien duels in de Pro League, die waren verspreid over letterlijk de hele wereld. Slechts één keer werd verloren, uitgerekend uit bij Australië in de groepsfase. In het slotduel moesten er voor het eerst shoot-outs aan te pas komen. “Waar dit stopt? Ik weet het niet”, zei De Goede. “Wat ons betreft voorlopig niet. We gaan gewoon door. Ons doel is elke wedstrijd winnen.”

Evenals eerder in de week in de halve finale tegen Duitsland kwam de formatie van bondscoach Alison Annan op achterstand. Mariah Williams scoorde voor Australië. Nederland sloeg terug via Marijn Veen en Kelly Jonker, maar waar de beslissende treffer een kwestie van tijd leek zorgde een door Kaitlin Nobbs benutte strafbal voor de 2-2. In de toegift schoot Lauren Stam de beslissende bal binnen.

“De intensiteit bij ons ligt hoog”, zo verklaarde De Goede bijvoorbeeld de veerkracht die de wereldkampioen toonde. Sinds de olympische finale, in Rio de Janeiro na shoot-outs verloren van Groot-Brittannië, ging er weinig meer mis. “Elke training gaan we tot het uiterste, we voeden elkaar op en stimuleren elkaar om beter te worden. En onze mentaliteit is goed. Dat alles vind je in de wedstrijd terug”, aldus de aanvoerder.

In augustus volgt in Antwerpen de Europese titelstrijd, vervolgens zal alles in het teken staan van de volgende missie, Tokio 2020.