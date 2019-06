Wolff ontkent gesprekken met Verstappen

Toto Wolff zegt dat hij niet heeft gesproken met Max Verstappen over een overstap naar zijn team. De baas van Mercedes reageerde daarmee op publicaties in een Duits automagazine.

“Ik heb niet gesproken met Max”, aldus Wolff. “We werken op dezelfde manier zoals we in het verleden ook gedaan hebben. Eerst evalueren we het lopende seizoen en praten we met onze eigen coureurs. Pas daarna zou er gesproken kunnen worden met anderen.”

De Brit Lewis Hamilton, die op weg lijkt naar zijn zesde wereldtitel, heeft bij Mercedes nog een contract tot eind 2020. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas, die tweede is in de WK-stand, heeft nog een overeenkomst voor dit jaar met een optie tot verlengen tot eind 2020. Verstappen heeft bij Red Bull nog een contract tot eind 2020.